2020/01/28 | 15:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسيرات حاشدة في محافظات الجنوب تنديدا بسياسة المماطلة تجاه مطالب المتظاهرين (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 15:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسيرات حاشدة في محافظات الجنوب تنديدا بسياسة المماطلة تجاه مطالب المتظاهرين (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسيرات حاشدة في محافظات الجنوب تنديدا بسياسة المماطلة تجاه مطالب المتظاهرين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).