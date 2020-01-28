راكيتش يحسم موقفه من مغادرة برشلونة

2020/01/28 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن موقف إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة، النهائي من الرحيل عن كامب نو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم راكيتيتش بالرحيل عن برشلونة في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها في الصيف الماضي، عندما كان مرشحًا للدخول ضمن صفقة ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن "راكيتيتش حسم موقفه بعدم الرحيل عن برشلونة في كانون الثاني الجاري".

ويرى الدولي الكرواتي أن ما زال أمامه الكثير ليقدمه لمدربه كيكي سيتين، من أجل إعادته للتشكيل الأساسي لبرشلونة، ولا يريد الحديث عن أي عروض في الأيام المتبقية من الشهر الجاري.

وكان يوفنتوس من الأندية الراغبة بقوة في ضم راكيتيتش هذا الشتاء، حتى أنه لاحت في الأفق فكرة عقد صفقة تبادلية مع برشلونة، ينتقل على إثرها الإيطالي فيديريكو برنادريسكي إلى كامب نو، مقابل استقدام راكيتيتش إلى تورينو.

وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة بانقضاء الموسم المقبل.

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