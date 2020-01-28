القبض على داعشي في ايمن الموصل

2020/01/28 | 15:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على احد الارهابيين في منطقة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه ان "فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين يتمكن من القاء القبض على الداعشي (ا م ح ع ) المكنى (ابو هاجر) في منطقة حاوي الكنيسة في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

واضافت انه "كان يعمل بصفة مقاتلا فيما يسمى بديوان الجند وعمل أيضاً فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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