كربلاء تعطل دوائرها غدا بمناسبة ذكرى استشهاد الطاهرة فاطمة الزهراء (ع)

2020/01/28 | 15:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عن عطلة محلية ليوم غد الأربعاء، مقدما أحر التعازي والمواساة الى مقام صاحب العصر والزمان الامام الحجة عجل الله فرجه الشريف والعالم الاسلامي واهالي كربلاء المقدسة والى المراجع العظام لذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، سائلا الباري عز وجل ان يجعلنا واياكم […]

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