2020/01/28 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلن الجيش الاسرائيلي، تعزيز قواته في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية ، وذلك قبل ساعات من إعلان الإدارة الأميركية عن خطة السلام في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان “تقرر إرسال ألوية مشاة إضافية إلى منطقة غور الأردن“ في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أن الخطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في غور الأردن استباقا لـ ” صفقة القرن”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في غور الأردن استباقا لـ ” صفقة القرن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).