2020/01/28 | 15:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضوة لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، عن تحركات نيابية لرفع دعوى قضائية ضد واشنطن على خلفية ارتكابها جرائم صحية بحق الشعب العراقي.

وقالت الحسناوي، إن الحرب التي خلفتها الولايات المتحدة الأمريكية داخل العراق نتج عنها تحول مساحات كبيرة إلى مساحات مشعة بسبب المخلفات الحربية مبينة ان الولايات المتحدة الأميركية استخدمت أسلحة محرمة دوليا داخل العراق خلال حرب عام الفين وثلاثة، وتسببت بإصابة العراقيين بأمراض سرطانية.

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