سهيل قبلان - ​لو كانت الوحدة الفلسطينية ناجزة لما كانت صفقة القرن

2020/01/28 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان اول ما تبادر الى ذهني بعد الكشف عن تفاصيل صفقة القرن التي هي بمثابة نكبة وترشح الوقاحة من كل كلمة فيها هو لو كان الفلسطينيون يفاخرون بالوحدة بينهم وانهم يقفون كتلة واحدة متماسكة في الدفاع عن حقوقهم الشرعية وكرامتهم ويحترمون انفسهم ويسعون جادين لكنس الاحتلال هل فكر الارعن ترامب مجرد تفكير في طرح الصفقة التي هي بمثابة قنبلة موقوتة ضررها اكبر بكثير من نفعها وهل الصفقة ستضمن استقرار الاوضاع وتوطيد الع......

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