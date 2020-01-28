وزير التخطيط العراقي يبحث مع وفد الماني سبل دعم عمليات الاعمار في مناطق الايزيديين

2020/01/28 | 15:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ بغداد بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي مع مساعد وزير الاقتصاد الألماني كلاوس كريمر سبل تعزيز التعاون المشترك في جهود إعادة الاستقرار والإعمار وتطوير القطاع الخاص.وذكرت وزارة التخطيط في بيان ” ان وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل في ديوان الوزارة، اليوم ، “كلاوس كريمر” مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في …

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