2020/01/28 | 16:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشف النائب والمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، فائق الشيخ علي، عن رسالة تلقاها من "الميليشيات الحاكمة".

قال الشيخ علي إن "الميليشيات الحاكمة" وجهت إليه رسالة نصية لاتهامه لاحقًا بتلقي دعم من إسرائيل

وقال الشيخ علي في تدوينة عبر تويتر، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير، "أيها الشعب العراقي الأبي..



أيها المتظاهرون الأبطال، لقد وصلت السفالة والقذارة والخسة بالميليشيات الحاكمة أن ترسل لي رسالة قذرة".

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ونشر الشيخ علي، نص الرسالة التي يدعي مرسلها ارتباطه بوزارتي الخارجية الأمريكية والإسرائيلية، كما كشف عن رقم الهاتف الذي وصلت منه الرسالة.

نص الرسالة التي قال الشيخ علي إنه تلقاها

وبين الشيخ علي، أن الهدف من الرسالة، هو أن "تزعم الميليشيات لاحقًا بأن إسرائيل تدعمه للترشح لرئاسة الوزراء!"، مشددًا بغضب "خسئتم وخبتم..



لن تنتصروا في معركتكم معي، فأنا مرشح الشعب العراقي".

أيها الشعب العراقي الأبيأيها المتظاهرون الأبطاللقد وصلت السفالة والقذارة والخسة بالميليشيات الحاكمة أن ترسل لي رسالة قذرة من الرقم أدناه..لتزعم لاحقاً بأن إسرائيل تدعمني للترشح لرئاسة الوزراء!خسئتم وخبتم..



لن تنتصروا في معركتكم معي، فأنا مرشح الشعب العراقي.+1 (972) 835-3318 pic.twitter.com/ZeDdGgnAPR

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 28, 2020

وأثارت التدوينة تفاعلًا لافتًا، فيما عمد البعض إلى نشر معلومات عن مصدر الرسالة عبر برنامج إلكتروني خاص بكشف هوية الأرقام الهاتفية المجهولة.

وهاجم النائب المثير للجدل، يوم الإثنين 27 كانون الثاني/يناير، مجددًا، زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إثر دعوى قضائية رفعها الأخير ضد الشيخ علي، وهو ما استنكره تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، حيث وصف العامري بـ"الشخصية المجاهدة والوطنية".

هادي العامري يشتكي على اسمي الثلاثي، والقاضي يضيف لقباً تناغماً مع طعون إيران وعملائها!ما يعني بأنني لستُ الشخص المعني بالشكوى!المشكلة أن العامري لا يفهم بأن الشعب العراقي والعالم معي، وهو لا أحد معه..



حتى إيران تخلت عنه!هداوي أدري بيك گضيت عمرك مطي..



بس لتنعدم وانت مطي!فدوة!

— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 27, 2020

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