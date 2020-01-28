بدر تكشف من يقف وراء استهداف السفارة الأمريكية ببغداد

2020/01/28 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح القيادي في منظمة بدر، معين الكاظمي، الثلاثاء، وقوف طرفين وراء استهداف السفارة الامريكية في بغداد من اجل خلط الاوراق وجر العراق الى الحرب مع واشنط...

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