الناصرية.. عبد الحميد الصائح

2020/01/28 | 16:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الاكاديمي والإعلامي الدكتور عبد الحميد الصائح: نحن ابناءها ، ￼حين نتحدث عن الناصرية ، نتهرب من البساطة والتاريخ المزور ، نريد شيئا معقدا ، نريد معلومات غامضة، شيئا يشبه السحر او اليقين المفترض او الايمان بالغيب ..لانريد سماع : ان مدينتنا ، أُسِسَت حديثا بوصفها جيبا للمتمردين على حكم السلاطين العثماني ،وأن رصاص […]

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