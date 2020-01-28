قوات الوفاق تعلن اسقاط طائرة مسيرة إماراتية فوق مصراتة

2020/01/28 | 16:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الوفاق أسقطت طائرة مسيرة اماراتية شرقي مصراتة.وذكرت عملية “بركات الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في بيان، أن “دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، عقب قصف الطائرة عدة مواقع مدنية داخل […]

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