برشلونة يستعين بلاعب وسط لحل أزمته الهجومية

2020/01/28 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يستعين بلاعب وسط سبورتنج لشبونة برونو فرنانديز لحل الأزمة الهجومية

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