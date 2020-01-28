وفد كوردستان يتوصل لاتفاق مع بغداد بشأن قرارات مجلس الثورة المنحل

2020/01/28 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقة)… اعلن وزير الاقليم خالد شواني يوم الثلاثاء عن توصل وفد حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق مع وزارة العدل الاتحادية على تنفيذ القرار المعطل الصادر من مجلس الوزراء والقاضي بالغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل.وقال شواني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير العدل العراقي فاروق امين عقب اجتماع […]

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