روسيا: لن تكون هناك أي رحمة مع الإرهابيين في إدلب

2020/01/28 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده لن تتهاون مع الإرهابيين في إدلب.

وقال الوزير الروسي خلال لقائه بنظيرته السودانية الجنوبية، انهر "يحتاج المقاتلون من الجماعات المسلحة إلى التوقف عن الاتصال بالإرهابيين بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يستسلم الإرهابيون، لأنه لا يمكن أن يكون هناك رحمة معهم".

ونوه إلى أنه "في جميع اتفاقات وقف إطلاق النار، تم إنشاء ممرات إنسانية خصيصا للمدنيين، لمغادرة هذه المنطقة، لكن يواصل الإرهابيون ضرب هذه الممرات الإنسانية، ويمنعون المدنيين من الخروج، ويحاولون الاحتفاظ بها كدروع بشرية".

وبين لافروف، أن "روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الجانبين الروسي والتركي اتفقا على تفعيل نظام "وقف الأعمال القتالية" اعتبارًا من الساعة 14:00 في 9 كانون الثاني 2020، في منطقة إدلب.

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