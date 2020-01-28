كربلاء تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء

2020/01/28 | 16:23 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/ الغد برس:

اعلن ديوان محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاربعاء.

وقالت المحافظة في بيان صحفي مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه "بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام غدا الأربعاء قررنا تعطيل الدوام الرسمي في كربلاء المقدسة".

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