شاهد: الخامسة من نوعها.. أحوازيون يلتقطون “صوراً” مع طائرة إيرانية مسيرة سقطت في الأحواز

2020/01/28 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر تسجيل مصور، اليوم الثلاثاء، سقوط طائرة إيرانية مسيرة في منطقة الأحواز التابعة لأيران، فيما تجمع عدد من الاشخاص من ذات المنطقة حول الطائرة لالتقاط صور معها .واظهر الفيديو شهود عيان قالوا ان هذه الطائرة هي الخامسة من نوعها التي تسقط في الأحواز خلال الفترة الأخيرة.سقوط طائرة إيرانية بدون طيار في منطقة الأحواز […]

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