2020/01/28 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.65 %، عند مستوى 480.17 نقطة ، رابحاً نحو 3.11 نقطة ، مقارنة بجلسة أمس.وتم التداول على أسهم 33 شركة ، من أصل 102 شركة مقيدة في السوق، ارتفعت منها أسهم 12 شركة ، وانخفضت أسهم 10 شركات، بينما استقرت أسهم 11 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة العراق ترتفع بختام جلسة منتصف الأسبوع) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة العراق ترتفع بختام جلسة منتصف الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).