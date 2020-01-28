مؤشر على اقتراب مورينو من برشلونة

2020/01/28 | 16:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رودريجو مورينو

لم يشارك مهاجم فالنسيا، رودريجو مورينو، الذي يسعى برشلونة للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجاري، في مران الفريق الثلاثاء استعدادا لمواجهة كأس الملك أمام كولتورال ليونيسا غدا.

وكان رودريجو قد تخطى للتو إصابة عضلية وعاد للملاعب السبت الماضي وشارك بدون مشكلات في الشوط الثاني أمام برشلونة بالليجا.

وأقر النادي الكتالوني باهتمامه بضم مورينو لتعزيز خط هجومه مع ابتعاد الأوروجوائي لويس سواريز عن الملاعب لعدة أشهر وكذلك تكرار إصابات الفرنسي عثمان ديمبلي.

وسجل رودريجو (28 عاما) أربعة أهداف مع “الخفافيش” هذا الموسم، كما صنع 10، في إجمالي 28 مباراة.

وكان رودريجو قد انتقل لفالنسيا في صيف 2015 قادما من بنفيكا البرتغالي.

المصـدر : كووورة

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