سكاي برس تنعى وفاة الدكتور محمد حسين علوان

2020/01/28 | 16:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره...

تنعى وكالة سكاي برس ، وفاةالدكتورمحمد حسين علوان أستاذ الإعلام في الجامعة المستنصرية، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين الذي قتل صباح اليوم الثلاثاء أمام منزله في بغداد .

وتتقدم الوكالة لاسرةالفقيد بأحر التعازي وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وا...

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