مسرور بارزاني: أمام كوردستان فرصة لتكون مركزاً تجارياً للعراق

2020/01/28 | 16:32 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال اجتماعه مع كبار المستثمرين في الإقليم اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني (يناير) 2020 – صورة: KRG

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