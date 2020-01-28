رسمياً.. بن عرفة ينضم لبلد الوليد الإسباني

2020/01/28 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع لاعب الوسط الدولي الفرنسي حاتم بن عرفة مع بلد الوليد الإسباني لمدة ستة أشهر، بعد أن ظلّ من دون فريق منذ الصيف الماضي، وذلك بحسب ما أعلن ناديه الجديد الثلاثاء.

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