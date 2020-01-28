كربلاء المقدّسة تعطّل الدوام الرسمي غداً الأربعاء

2020/01/28 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لجميع دوائر المحافظة.

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