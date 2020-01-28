النفط تعلن تحقيق إيرادات مالية بلغت أكثر من 174 مليون دولار

2020/01/28 | 16:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تحقيق إيرادات مالية عن تسويق النفط الأسود بلغت أكثر من 174 مليون دولار عن قيمة بيع 4 شحنات فورية فقط .وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية ““سومو” علاء الياسري في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “الشركة استطاعت بعد قرار المجلس الاعلى لمكافحة […]

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