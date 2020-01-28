نائب كردي: “برهم صالح” غير مقتنع بالمرشحين لرئاسة الحكومة

2020/01/28 | 16:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن الجيل الجديد سركوت شمس الدين، يوم الثلاثاء، عن ان رئيس الجمهورية برهم صالح غير مقتنع بعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة.وقال شمس الدين في تصريح له ان […]

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