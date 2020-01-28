نحن الذين نقرر اية حكومة نريد..

2020/01/28 | 16:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثلاثاء / 28 / كانون الثاني – 2020 نادية محمود تردد الاخبار عن اعلان رئيسا للوزراء عن قريب، وطرحت مجموعة اسماء، ويحظى أحد المرشحين بفرصة اوفر لوجود توافق امريكي – […]

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