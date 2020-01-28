الاتفاقية مع الصين تُهدّد بانتشار “كورونا” في العراق

2020/01/28 | 16:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الجبوري- الحل العراق دعت جهات سياسية عراقية، اليوم الثلاثاء، حكومة تصريف الأعمال برئاسة #عادل_عبدالمهدي، إلى إيقاف الاتفاقية مع #الصين، بسبب فايروس “#كورونا”، خوفاً من انتشاره في العراق بسبب عمّال الشركات […]

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