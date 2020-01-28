2020/01/28 | 16:39 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول المتظاهرين الى مبنى قيادة شرطة واسط وانسحاب حماية المبنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول المتظاهرين الى مبنى قيادة شرطة واسط وانسحاب حماية المبنى) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول المتظاهرين الى مبنى قيادة شرطة واسط وانسحاب حماية المبنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).