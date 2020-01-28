القصور الرئاسية.. من صدام حسين إلى الحشد الشعبي!

2020/01/28 | 16:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرفي وسط مدينة تكريت يقع ثاني أكبر مجمع للقصور الرئاسية في العراق، أنشئ تلبية لرغبة رئيس النظام السابق صدام حسين، حينما أراد تحويل تكريت إلى عاصمة أخرى تنافس بغداد التي تبعد عنها 170 كم جنوبًا، لكن "الجنة" التي قامت فوق المدينة القديمة كانت شاهدًا على قصص ومآسي وحوداث وثقت تحولات البلاد.

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