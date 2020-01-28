أوّلها تنظيف الأسنان.. إحذروا القيام بهذه الأمور بعد الأكل!

2020/01/28 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك نصائح عدة مرتبطة بالأنشطة التي يجب الامتناع عن تطبيقها عقب تناول الطعام، لعلّ أبرزها تفادي السباحة لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الأكل.



لكن ماذا عن الأمور الأخرى المجهولة التي يجب أيضاً عدم غضّ النظر عنها؟كشفت أخيراً إختصاصية التغذية، كيلي بلاو، من كاليفورنيا 3 أفعال لا بدّ من تجنّب القيام بها فور تناول وجبة الطعام:

تنظيف الأسنان

إستهلاك مأكولات غنيّة بالكربوهيدرات والسكريات، كالصودا والخبز والكوكيز… يدفع بعض البكتيريا للتشكّل في الفم، وفق “Mayo Clinic”.

اللافت أنّ هذا النوع من البكتيريا يهاجم مينا الأسنان، وبالتالي فإنّ تنظيف الأسنان مباشرةً عقب تناول الأطعمة المذكورة يساعد في منع هذه البكتيريا من التراكم.



لكن من جهة أخرى، يجب الامتناع عن هذه العادة عقب استهلاك أي طعام يملك مؤشر حموضة عالٍ مثل النبيذ والحمضيات.

الأفضل الانتظار 30 دقيقة لأنّ تنظيف الأسنان فوراً قد يُدمّر مينا الأسنان.



بدلاً من ذلك، يُنصح بتنظيف الأسنان قبل تناول المأكولات الحمضية وشرب كوب من المياه عقب ذلك مباشرةً للمساهمة في التخلّص من الأحماض الموجودة في الفم.

النوم

الخلود إلى الفراش فور تناول الطعام لن يقدّم أي حسنات عندما يتعلّق الأمر بتفادي الحرقة وتحسين جودة النوم.



ووفق خبراء الجهاز الهضمي في ««Mayo Clinic»، لا بدّ من التريّث 3 ساعات على الأقل بعد الوجبة الغذائية، حتى ولو اقتصر ذلك على السناك، قبل الاستلقاء.

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