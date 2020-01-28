كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية

2020/01/28 | 16:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى "استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السل...

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