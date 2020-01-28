2020/01/28 | 16:40 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى "استشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السل...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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