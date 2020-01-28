الولايات المتحدة تتخذ قراراً “صادماً” بحق قوات الأمن العراقية

2020/01/28 | 16:45 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن ال...

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