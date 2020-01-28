2020/01/28 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تتسارع حالات الوفاة بين صفوف المصابين بفيروس كورونا الجديد، ما تسبب بالذعر في انحاء العالم، كما ارتفع أعداد المصابين به في ظل اعلان الدول تسجيل إصابات جديدة.وشهد العقد الأخير (2010 – 2020) انتشار العديد من الأوبئة، كان أبرزها أنواع جديدة من الإنفلونزا.وأدناه أخطر فيروسات وأوبئة العقد الماضي: إنفلونزا الخنازير انتشر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 أوبئة عرفها العالم.. الاخطر في العقد الماضي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 أوبئة عرفها العالم.. الاخطر في العقد الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).