كربلاء تعطّل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

2020/01/28 | 16:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: كربلاء أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لجميع دوائر المحافظة.وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، إنه “تقرر تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء لجميع دوائر المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء عليها السلام”.

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