2020/01/28 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صور، اليوم الثلاثاء، استمرار التوتر في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد وحصول صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية، فيما عاودت مكافحة الشغب اطلاق القنابل المسيلة للدموع واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الساحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عنف ودماء في ساحة الوثبة وسط بغداد واستمرار التظاهر وسط النار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عنف ودماء في ساحة الوثبة وسط بغداد واستمرار التظاهر وسط النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).