شاهد.. مواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في واسط وتسجيل إصابات خطرة

2020/01/28 | 16:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد شهود عيان ، الثلاثاء، باصابة عدد من المتظاهرين بعد مصادمات مع القوات الأمنية قرب مقر قيادة شرطة محافظة واسط.وقال الشهود إن “متظاهراً اصيب برصاص حي في منطقة الرأس بينما أصيب آخرون بعد احتدام المواجهات بين المتظاهرين والقوات الامنية أمام قيادة شرطة واسط”.وأضاف الشهود، ان “الإصابات لا زالت مستمرة بين فترة واخرى، وقد […]

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