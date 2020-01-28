إعادة إحياء مشروع لتأمين مياه الشرب لأكثر من 90 الف نسمة بديالى

2020/01/28 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

أعلن عضو مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، إعاد إحياء مشروع ستراتيجي لتأمين مياه الشرب لاكثر من 90 الف نسمة بناحيتين تابعتين لمحافظة ديالى.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المباشرة بدأت بمشروع الاسالة الموحد لتأمين مياه الشرب لناحيتي المنصورية والسلام (40/كم شرقي بعقوبة) بعد توقف دام 6 سنوات متتالية بسبب الاضطرابات الامنية التي خلقتها احداث حزيران 2014".

وأضاف العزاوي، أن "إحياء المشروع سيوفر مياه صالحة للشرب لاكثر من 90 الف نسمة، ويمثل خطوة مهمة في انهاء معاناة مناطق واسعة من خلال تامين المياه على مدار العام دون اي شحة"، مؤكداً أن "المشروع رصدت له ميزانية مالية تزيد عن 70 مليار ويعد من المشاريع الاستراتيجية في ديالى".

بغداد اليوم- ديالى

كشفت رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد عثمان الخالدي، الاثنين، عن حجم الفساد الموجود في محافظة ديالى.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفساد التهم عشرات المليارات من الدنانير في ديالى وهو مستشري في الكثير من

بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو مجلس محافظة ديالى المنحل، حقي الجبوري الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، الانتهاء من ما اسماها خطة اختراق الزور شمال شرق المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الجهد الهندسي للفرقة الخامسة ب

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع من محافظة كربلاء، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020)، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء في المحافظة

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة كربلاء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربع

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