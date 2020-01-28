الجيش السوري يقتحم مدينة معرة النعمان

2020/01/28 | 16:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات بدأت وحدات من الجيش السوري باقتحام مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد فرار الإرهابيين منها عبر أوتستراد إريحا عند الناحية الشمالية الغربية للمدينة.وقال مراسل “سبوتنيك” في ريف إدلب إن وحدات من الجيش السوري بدأت باقتحام أحياء مدينة معرة النعمان من الاتجاهات الأربعة وذلك بعد فرار المجموعات المسلحة التابعة […]

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