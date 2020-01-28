2020/01/28 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجل دين يتحدث عن الفصيل الذي استهدف السفارة الاميركية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل دين يتحدث عن الفصيل الذي استهدف السفارة الاميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل دين يتحدث عن الفصيل الذي استهدف السفارة الاميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).