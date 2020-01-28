جعفر المظفر - دولة فرانكشتاين في بغداد

2020/01/28 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جعفر_المظفر ربما يمنح البعض صفة (الدولة العميقة) لوصف تعدد مراكز القوى ومراحل الصراع بين المكونات السياسية لعهد ما بعد الاحتلال.هذه الصفة (الدولة العميقة) أراها أبعد من أن تنطبق على الكيان الحالي.أما خطأ التعريف والتوصيف والتمييز فربما يكون قد نشأ بسبب عدم التمييز الدقيق بين المفردات التي تصف تعدد الكيانات السياسية المؤسساتية وتنوعها.وقد يعني ذلك أن هناك دولة داخل الدولة الأساسية, ربما مختفية داخل عباء......

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