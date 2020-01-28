تسجيلات صوتية تكشف دور ميليشيا “فاطميون” في معركة إدلب

2020/01/28 | 16:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نشرت صحيفة “تليغراف” البريطانية، تسجيلات سرية لمضمون اتصالات لاسلكية لعناصر «ميليشيات ومرتزقة» كانت تابعة للجنرال الإيراني #قاسم_سليماني.وكشفت التسجيلات، عن طريق «توجيه الإيرانيين مرتزقتهم من الأفغان […]

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