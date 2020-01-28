أبرز القصور العربية والعالمية التي تعرّضت للسرقة

2020/01/28 | 16:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / لم تسلم قصور عربية وعالمية من عمليات سرقة ونهب بأشكال مختلفة.وشملت المسروقات بطبيعة الحال مجوهرات ومتعلقات ثمينة، بالإضافة إلى مسروقات تجمع بين الكلفة العالية والغرابة مثل مرحاض ذهبي.ساعات فاخرة من المغرب آخر أشهر هذا النوع من سرقات تلك التي تعرض لها قصر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في مدينة مراكش وسط […]

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