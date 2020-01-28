عمرو واكد يتلقى حكما بالسجن 6 سنوات

2020/01/28 | 16:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قضت محكمة مصرية بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ”عمرو واكد”، بالسجن 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، (نحو 630 دولارا) وتغريمه مبلغ حوالي 131 ألف جنيه (20 ألف دولار)، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.ووجهت المحكمة إلى واكد اتهامات في القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، بالتهرب من دفع مبلغ 313 […]

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