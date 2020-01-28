صور جديدة تظهر حجم الأضرار إثر حادثة “الحبوبي” والنار تطال محالاً تجارية وعجلات مدنية

2020/01/28 | 17:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت صور جديدة نشرت اليوم الثلاثاء، لحادثة قيام مجموعة مسلحة باحراق خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية ليل امس الاثنين.وامتدت النيران التي اشعلها المسلحون لتطال محالاً تجارية ومخازن للمواد الغذائية فضلا عن عجلات مدنية قرب الساحة.

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