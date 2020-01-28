صحة واسط: ٢٢ مصاباً بين صفوف القوات الأمنية والمتظاهرين إثر احتكاكات

2020/01/28 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة واسط، اليوم الثلاثاء، عن إصابة (٢٢) بين صفوف القوات الأمنية والمحتجين نتيجة الاحتكاكات في المحافظة.

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