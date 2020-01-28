منفذ مع إيران تتقاسمه

2020/01/28 | 17:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الميليشيات والعشائر تسيطر على إيرادات منفذ الشيب

ألترا عراق ـ فريق التحرير

يمتلك العراق أكثر من 30 منفذًا على حدود كل من دول سوريا، والأردن، وإيران، وتركيا، والسعودية، وفي وقت تدر مليارات الدنانير سنويًا عبر الجمارك المتحصلة من مرور البضائع والمنتجات إلى داخل البلاد التي باتت تستورد كل شيء تقريبًا، فضلًا عن الزيارات الدينية، تسيطر على أغلب تلك المنافذ ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية، تلهتم القسم الأعظم من الواردات تاركةً لخزينة الدولة فتات الأموال، وفي بعض المنافذ تدخل العشائر مع الميليشيات والأحزاب في صراع السيطرة على الواردات وحيازة النفوذ على منابعه الاقتصادية، كما يحدث في منفذ الشيب الحدودي مع إيران بمحافظة ميسان.

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