عقود مخالفة للقانون .. تكتم حكومي على “جولة التراخيص الخامسة” والشركات الأجنبية تستأثر بالنفط العراقي

2020/01/28 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي؛ لماذا التكتم الحكومي على جولة التراخيص الخامسة؟ وشرح المرسومي أسباب هذا التكتم بعده أسباب: 1.لان عقودها غير قانونية اذ تم المصادقة عليها من قبل حكومة تصريف الاعمال التي لا تمتلك الصلاحيات القانونية لتوقيع مثل هذه العقود التي تخص الثروة النفطية والمستقبل الاقتصادي للعراق .2.هذه العقود غير دستورية اذ انها لا […]

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