بريطانيا تعلن استبعاد “هواوي” من المواقع النووية والعسكرية

2020/01/28 | 17:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت المملكة المتحدة أنها ستستبعد شركة هواوي الصينية من المواقع الجغرافية الحساسة مثل المواقع النووية والمواقع العسكرية في البلاد.وبحسب “رويترز”، جاء قرار لندن ، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، بعد فترة وجيزة من إعلان بروكسل أنها ستسمح لشركة “هواوي” بدور محدود في تقنيات “الجيل الخامس” […]

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