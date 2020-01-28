جيل جديد من فايروس “كورونا” يهدد العالم | تقرير

2020/01/28 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

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بعد انتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، بدأت منظمة الصحة العالمية، ودول كبرى، الحذر الشديد والذعر نتيجة خطورة المرض التنفسي.

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