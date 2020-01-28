مانشستر يونايتد يجهز 50 مليون لضم لاعب من ريال مدريد في الشتاء

2020/01/28 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، إن أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، طلب ضم نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع "لو 10 سبورت" أن سولسكاير، طلب من إدارة الفريق التحرك سريعا من أجل التعاقد مع نجم ريال مدريد غاريث بيل.

وأضاف الموقع الفرنسي أن المدرب النرويجي يريد ضم بيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح نفس المصدر أن إدارة "الشياطين الحمر" مستعدة لفتح خزائنها، بهدف تلبية رغبة سولسكاير في ضم صاحب القدم اليسرى القوية، حيث يتوقع أن يضع "الشياطين الحمر" مبلغاً يتراوح ما بين 50 و 60 مليون يورو على طاولة "الأبيض الملكي".

ولفت إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تأمل في إقناع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بقبول العرض، لاسيما وأن بيل لا يمر بأوقات جيدة مع الملكي.

ولا يعد مانشستر يونايتد النادي الوحيد المهتم بخدمات بيل، فقد أوردت مؤخرا تقارير صحفية بريطانية أن توتنهام يريد بدوره ضم الدولي الويلزي، إلاّ أن راتب اللاعب الأسبوعي (650 ألف جنيه إسترليني) يحول عائقاً دون ذلك.

يشار إلى أن بيل، يغيب عن المستطيل الأخضر بسبب إصابة في الكاحل.

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